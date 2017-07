artikel-ansicht/dg/0/

Erfurt (dpa) Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sieht trotz der bevorstehenden Plädoyers im Münchner NSU-Prozess weiteren Aufklärungsbedarf. "Ich habe Zweifel, ob wir ansatzweise an der Wahrheit über das rechte Netzwerk und die NSU-Helfer dran sind", sagte der Linken-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Seit dem Auffliegen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" im Jahr 2011 sei durch Untersuchungsausschüsse sowie Strafermittlungen viel an Aufklärungsarbeit geleistet worden. "Aber ich befürchte, es gibt noch viele dunkle Flecken", sagte Ramelow.