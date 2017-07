Werbung für den Hohennauener-Ferchesarer See

artikel-ansicht/dg/0/

Semlin (MOZ) Der Witzker See wird auf der längsten Distanz des Drei-Seen-Laufs auch umrundet. Ansonsten geht es amSamstag, 28. Juli, nur um den Hohennauener-Ferchesarer See. Das ist beste Werbung für das rund 550 Meter breite und rund elf Kilometer lange Gewässer und die Orte, die an ihm liegen. Allesamt sind sozusagen Badedörfer, wo das Wasser ungetrübten Spaß ermöglicht.

Dem See wird ausgezeichnete Qualität bescheinigt. Aktuelle Werte von Escherichia Coli und intestinalen Enterokokken finden sich auf https://badestellen.brandenburg.de. Die Wassertemperatur beträgt schon seit Mai mehr als 20 Grad, die Sichttiefe wurde Ende Juni mit einem Meter angegeben. Auch in Semlin handelt es sich um eine als solche ausgewiesene EU-Badestelle. Die Wasserqualität wird regelmäßig überprüft.

"Parkplätze und gastronomische Einrichtungen befinden sich in der Umgebung. Der Strand besteht aus einer großen Wiese. Zu erreichen ist die Badestelle die Dorfstraße hinunter bis zum See, dann am Seeufer rechts zur Badestelle Bauerndeich", wie auf www.havelland-tourismus.de erklärt wird. Semlin bietet vieles, was Badetourismus ausmacht, natürlich auch Eis und Fischgerichte. Einmal im Jahr wird groß gefeiert, immer am letzten Samstag im Juli. Dann ist noch mehr los im Dorf, das 1441 erstmals urkundlich erwähnt wurde und seit 2002 Rathenower Ortsteil ist. Im Internet wird es auf einer attraktiven Webseite (www.semlin.de) präsentiert.