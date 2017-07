artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Das verhaltene Sommerwetter im Juli ist ärgerlich für die Urlauber an Brandenburgs Badeseen - freuen können sich dagegen die Pilzsammler in den Wäldern des Landes. Seltene Pilzarten wachsen wieder.

Der Regen und das kühle Wetter lassen die Pilze in Brandenburgs Wäldern sprießen. "Für Juli haben wir ein außerordentlich gutes Pilzwachstum zu verzeichnen", sagte der erste Vorsitzende des Brandenburgischen Landesverbandes der Pilzsachverständigen in Potsdam, Wolfgang Bivour. "Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir je so ein Wachstum zu dieser Zeit hatten."

In besonders großen Mengen wüchsen derzeit Täublinge, Pfifferlinge, Sommersteinpilze, Hexenröhrlinge, Maronen und Champignons. Auch seltene Arten wie den Tintenfischpilz könne man in diesen Wochen in Brandenburg finden, bevorzugt in Laubwäldern. "Dort gibt es deutlich mehr Arten", betonte Bivour.

Auslöser für das Wachstum sei der teils heftige Regen vor drei Wochen gewesen, erläuterte der Pilzsachverständige. Bis auf die Prignitz sei das ganze Land mit genügend Feuchtigkeit versorgt worden. Auch danach blieb die Witterung laut Angaben pilzfreundlich. In anderen Jahren sei es im Juli in der Regel deutlich trockener und heißer gewesen.

Für eine Bilanz der Pilzsaison ist es aber noch zu früh: Eine Woche mit Temperaturen von mehr als 25 Grad könnte schnell dazu führen, dass es mit dem außergewöhnlichen Wachstum wieder vorbei sei. "Das ist der Pilztod, dann passiert nichts mehr", sagte Bivour.

Bei Pilzsammlern seien besonders Rotkappen, Steinpilze, Pfifferlinge und diverse Champignon-Arten beliebt. Für Anfänger empfiehlt der Pilzsachverständige allerdings Röhrlinge, da es keine giftigen Arten gebe. "Da kann nichts passieren, zumindest nichts Gravierendes", sagte Bivour. Zu Verwechselungen führen könnten hingegen der essbare Perlpilz und der giftige Pantherpilz, die sich sehr ähnlich sähen und häufig am selben Ort zu finden seien.