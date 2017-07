700 Jugendliche aus Europa beim "Lausitz-Piraten-Camp"

artikel-ansicht/dg/0/

Bagenz (dpa) Rund 700 Jugendliche aus Brandenburg, Finnland, Russland und Polen nehmen in der ersten Ferienwoche am "Lausitz-Piraten-Camp" des Landesfeuerwehrverbands in Bagenz am Spremberger See (Spree-Neiße) teil. Die Teilnehmer können sich bei einem Sportfest und in 30 Workshops von Akrobatik bis hin zu Kräuterwanderungen ausprobieren, wie das Wirtschaftsministerium am Samstag mitteilte. Das Ministerium fördert das Camp mit 20 000 Euro aus Lottomitteln.