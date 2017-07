Bürgerpreis: Vorschläge bis 18. August

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Ehrenamtliches Engagement ist wichtig. Gruppen und engagierte Einzelpersonen setzen sich für das Gemeinwohl ein. Um unentgeltliches Wirken in Rathenow anzuerkennen, werden Vorschläge für die Verleihung des städtischen Bürgerpreises gesucht. Voraussetzung für die Verleihung ist, dass sich der zu Ehrende in besonderer Weise um das Wohl der Stadt und ihrer Bürger verdient gemacht hat. Die ehrenamtliche Tätigkeit sollte über einen längeren Zeitraum hinweg erbracht worden sein und muss in einer selbstständigen Leistung bestehen; die bloße Mitgliedschaft in Vereinigungen oder Organisationen reicht nicht aus. Der Bürgerpreis wird an Einzelpersonen verliehen, die sich durch besondere Aktivitäten in den Bereichen Kultur, Soziales, Kinder und Jugend, Kirche, Sport, Rettungswesen, Umweltschutz oder in der Arbeit gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit engagieren und so herausragenden Gemeinsinn bewiesen haben. Vorschläge können schriftlich mit Begründung im verschlossenen Umschlag bis 18. August bei Bürgermeister Ronald Seeger, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow, eingereicht werden. Die Preisverleihung erfolgt am 3. Oktober. Der Bürgerpreis ist mit 1.000 Euro dotiert.