Berlin (dpa) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürger in Deutschland zu Engagement für die Demokratie aufgerufen. "Ich sehe keinerlei Anlass für Alarmismus bei uns", sagte das Staatsoberhaupt im ZDF-Sommerinterview. "Aber ich warne etwas davor, sich in Selbstzufriedenheit zurückzulehnen." Deutschland sei auf keiner Insel und nicht ganz frei von Tendenzen in anderen Ländern, wo Demokratie angefochten werde und es "eine Faszination des Autoritären" gebe. Er wolle daher Sensibilität dafür schaffen, dass die Demokratie nur dann lebe, wenn die Menschen sich wirklich für sie engagierten und die Verantwortung dafür nicht bei staatlichen Institutionen abgeben.