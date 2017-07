Workshops in Sommerferien

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Das Archäologische Landesmuseum bietet auch in diesen Sommerferien Kindern ab neun Jahren wieder die Möglichkeit, alte Handwerkstechniken zu erfahren und das selbst hergestellte Ergebnis als Andenken mit nach Hause zu nehmen. In der Zeit von Dienstag, 15. August, bis Freitag, 18. August finden Workshops von 10 bis 15 Uhr statt. Unterstützt werden die Ferienworkshops von Zeitreise-Brandenburg und dem ATZ Welzow. Am ersten Tag findet der Workshop "Stoffe weben" statt. Die Kinder erfahren, wie die Vorfahren auf einem einfachen Webrahmen aus Wolle einen Stoff fertigten. Im Workshop am 16. August besteht dann für die Teilnehmer des Vortags die Möglichkeit, Ihren gewebten Stoff auf natürliche Art zu färben. Kinder, die erst an diesem Tag teilnehmen, bekommen ein vorgefertigtes Stück zum Färben. Die Workshops am 17. und 18. August sind inhaltlich gleich. Am Vormittag stellen die Kinder Fibeln (Gewandspangen) mittels Biegen und Kaltschmieden her. Nach der Mittagspause geht es in die Steinzeit. Die Kinder erfahren in einer kurzen Einführung etwas über Feuersteinklingen und stellen anschließend selbst ein Steinzeitmesser her.