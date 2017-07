Ausnahmezustand: 435 Einsätze nach schwerem Sommergewitter

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Pkw fährt in Berlin nach einem Gewitter und starken Regenfällen durch die Wassermassen in der Breiten Straße. © Paul Zinken/dpa

Nach einem schweren Gewitter mit Starkregen ist in Berlin erneut der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Am Samstagnachmittag liefen Keller voll, Bäume stürzten um, und Äste brachen ab, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag sagte. Straßen wurden vom vielen Wasser ebenfalls überspült. Während des Ausnahmezustandes von 15 bis 21:30 Uhr fuhr die Feuerwehr zu 435 wetterbedingten Einsätzen.

Vor allem im Norden und Osten der Stadt gab es viel zu tun, insbesondere in Reinickendorf und Pankow. In Charlottenburg gab es einen größeren Einsatz wegen eines Dachbrands in einem sechsgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus in der Nehringstraße. Vermutlich war dort der Blitz eingeschlagen. Verletzt wurde bei dem Unwetter offenbar niemand.

An den Berliner Flughäfen kam es zu Verspätungen und Umleitungen. Sechs Flugzeuge mit Ziel Berlin-Schönefeld wichen nach Hannover und Rostock-Laage aus. Hunderte Passagiere mussten in Busse umsteigen oder bis zum Sonntagmorgen ausharren, um ihren Weg in die Hauptstadt fortzusetzen.

Der S-Bahn-Verkehr der Linien S2 und S8 wurde zwischen den Bahnhöfen Pankow und Blankenburg unterbrochen - wegen großer Äste auf den Gleisen. Nach Angaben der S-Bahn wurden Busse als Ersatz bestellt.

Am U-Bahnhof Birkenstraße in Moabit hielten zeitweise keine Züge mehr. Die BVG twitterte, dass sich Wasser auf dem Bahnsteig angesammelt habe. Auch bei der Straßenbahnlinie M50 kam es zu Verspätungen und Unterbrechungen.

Auf dem Rasen ging ebenfalls nichts mehr: Das Testspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin gegen den englischen Zweitligisten Queens Park Rangers wurde wegen des starken Regens schon nach 13 Minuten unterbrochen - und nach 30 nassen Warteminuten schließlich ganz abgebrochen. Der Verein will das Spiel am Montagabend nachholen.

Auch bei der Polizei herrschte nach eigenen Angaben Land unter. Sie bat auf Twitter darum, den Notruf 110 nur in dringenden Fällen zu wählen. Eine Sprecherin sagte, es habe binnen einer Stunde 23 wetterbedingte Einsätze gegeben.

Erst Ende Juni war die Hauptstadt von einem Jahrhundertregen getroffen worden. Damals hob die Feuerwehr den Ausnahmezustand erst nach etwa 24 Stunden wieder auf. Insgesamt wurden die Einsatzkräfte zu 1750 Einsätzen gerufen, zumeist ging es um vollgelaufene Keller und U-Bahn-Stationen.