Der Fotograf der Flut

Frankfurt (Oder) (MOZ) Heinz Köhler hat in seinem Leben unzählige Bilder geschossen – darunter viele sehr Besondere. Legendär aber wurden viele der Aufnahmen, die er vor 20 Jahren während der Oderflut machte. Im Video-Interview erinnert er sich an diese Tage. „Wir kannten Hochwasser in Frankfurt“, sagt er. Aber das war etwas Anderes. Das Hochwasser sei mit einer solchen Gewalt gekommen, dass es lebensbedrohlich war. Am 23. Juli 1997 war der Druck des Oder-Hochwassers so stark, dass bei Brieskow-Finkenheerd der Deich brach und die Ziltendorfer Niederung mit Wasser volllief.