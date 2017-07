Ben Affleck will weiter «Batman» spielen

artikel-ansicht/dg/0/

San Diego (dpa) US-Schauspieler Ben Affleck will weiter die Batman-Rolle spielen und hat Berichte von einem möglicherweise bevorstehendem Abschied zurückgewiesen. «Batman ist die coolste (...) Rolle im ganzen Universum (...). Sie ist unglaublich. (...). Ich bin so begeistert, sie spielen zu können», sagte er laut Angaben von CNN am Samstag vor 6000 Fans auf der Messe Comic-Con in San Diego. Er sei der glücklichste Kerl auf der Welt.