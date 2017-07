Auto schleudert in Lotto-Laden

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In Berlin-Schöneberg ist ein Auto am Sonntagmorgen in einen Lotto-Laden geschleudert. Eine Insassin des Wagens wurde schwer verletzt. Beim zu schnellen Abbiegen auf der Kreuzung Hauptstraße/Ecke Dominicusstraße fuhr der Wagen nach Angaben von Zeugen nur noch auf den beiden rechten Rädern, wie die Polizei mitteilte. Dann überschlug sich das Auto und rutschte in das Geschäft.