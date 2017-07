Großkontrolle der Polizei an der A 111

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (bu) Das hatten sich die 40 Beamten der Polizei Direktion Nord auch etwas anders vorgestellt. Als sie sich Sonntag sehr früh aufmachten, hatten sie den Plan, an der Autobahn 111 den aus Berlin in Richtung Norden strömenden Fahrzeugverkehr einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Los ging es bereits um halb fünf Uhr. Bis etwa elf Uhr zogen sie unter Führung eines Dienstgruppenleiters der Inspektion Oberhavel zielgerichtet 232 Fahrzeuge zur genaueren Untersuchung aus dem Verkehr. Im Mittelpunkt stand die Suche nach Alkoholsündern und Drogenkonsumenten. Aber auch Geschwindigkeiten wurden gemessen.

Damit die Beamten ungefährdet die zahlreichen Fahrzeuge herauswinken und kontrollieren konnten, wurde die Geschwindigkeit in einem sogenannten Trichter in mehreren Stufen auf 40 Stundenkilometer heruntergeregelt. Ob sich auch alle an die vorgegebenen 40 km/h hielten, wurde dann durch einen Messwagen überprüft.

Bei den 3 083 Durchfahrten wurden dann insgesamt 288 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Dabei fuhr der Schnellste 90 Stundenkilometer. Doch weil es zwischenzeitlich so stark regnete, fuhren die Autofahrer alle deutlich langsamer, sonst, so die Vermutung, wären noch mehr Temposünder erwischt worden. In zwei Fällen wurden neben der Ahndung der Verkehrsverstöße insgesamt acht fertig gedrehte Joints und eine unbestimmte Menge Cannabisblüten gefunden und sichergestellt. In allen dieser Fälle wurden Strafverfahren eingeleitet.

232 Fahrzeuge wurden angehalten und die Fahrer überprüft. Bilanz: Zwölf Verstöße wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie zwei Trunkenheitsfahrten. Der höchste gepustete Atemalkoholwert vor Ort lag bei 1,06 Promille. Zudem ergaben drei Kontrollen, dass die Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Die notwendigen Blutentnahmen wurden vor Ort durch einen Arzt durchgeführt.

17 Fahrzeugführer mussten ihre Autos stehen lassen, ausnüchtern und konnten sie erst später bei der Polizei wieder abholen. Zwei ausländische Pkw-Fahrer mussten zudem mehrere Hundert Euro zur Sicherung der Verfahren hinterlegen.

Dass die Polizei sich so früh am Sonntag auf den Weg machte, um diese Kontrolle an der A 111 durchzuführen, hat mit der Statistik zu tun. Denn ausgehend von den Verkehrsunfallzahlen des Jahres 2015, die das Bundesamt für Statistik herausgegeben hat, finden die meisten Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel am Sonnabend und Sonntag in der Zeit von 16 bis 6 Uhr statt, wobei sie zwischen 20 und 24 Uhr ihren Höhepunkt erreichen. In der Zeit von 22 bis 6 Uhr liegt der Anteil der alkoholbedingten Unfälle von allen Verkehrsunfällen bei 43 Prozent. Das ist laut Bundesamt fast nahezu jeder zweite Unfall.