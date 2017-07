artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hält die Unionsparteien in der Flüchtlingspolitik für "nicht handlungsfähig". "Der Bayerplan ist das Dokument der Zerrissenheit der Union", erklärte Oppermann am Sonntag in Berlin. Sein Fraktionskollege Matthias Miersch von der Parlamentarischen Linken sprach von einem "tiefen Zerwürfnis": "Dort, wo es überhaupt mal konkret wird, beschreibt die CSU den Plan für einen Rechtsruck in Deutschland und legt die Grundlage für eine Kumpanei mit Rechtsaußen wie Orban gegen ein solidarisches Europa. Erschreckend."