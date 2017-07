Leegebruch wasser

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (bu) Erneut ließ Starkregen in Oberhavel Keller volllaufen und überflutete Straßen. Am Sonnabend gab es insgesamt 127 "witterungsbedingte" Einsätze der Feuerwehren. Besonders betroffen waren Glienicke, Hohen Neuendorf und Hennigsdorf, teilte am Sonntag Klaus Prellwitz, Lagedienstführer der Leitstelle Eberswalde, mit.