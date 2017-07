artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Mit Beginn der Sommerferien tauchen in Brandenburg die ersten Wahlplakate an den Straßen und auf öffentlichen Plätzen auf: Die Brandenburger Grünen und die FDP haben am Sonntag in Potsdam ihren Plakat-Wahlkampf zur Bundestagswahl gestartet. In Brandenburg ist öffentliche Wahlwerbung schon zwei Monate vor dem Wahltermin am 24. September erlaubt. In vielen anderen Bundesländern dürfen die Plakate erst sechs Wochen vor der Wahl aufgehängt werden.