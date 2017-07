Zwei Schwerverletzte bei illegalem Straßenrennen

artikel-ansicht/dg/0/

Stahnsdorf (dpa) Bei einem illegalen Rennen auf der Landstraße L40 nahe Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) sind am späten Freitagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatten sich ein bislang unbekannter Autofahrer und ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße ein Rennen geliefert. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verlor der 23-jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und stieß mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer zusammen.