Berlin (dpa) Bei einem Unfall mit einem Zivilauto der Polizei sind in Berlin-Baumschulenweg vier Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen nahm ein 32-Jähriger am Sonntag mit seinem Auto an der Kreuzung Südostallee/Ecke Baumschulenstraße einem 60 Jahre alten Beamten die Vorfahrt. Wie die Polizei mitteilte, prallte ihr Zivilfahrzeug gegen einen Ampelmast. Ein 31 Jahre alter Mitfahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde schwer verletzt, eine weitere 31 Jahre alte Mitfahrerin sowie die beiden Fahrer der Autos leicht. Der Polizist musste seinen Dienst beenden. Die Ampel war zum Zeitpunkt des Unfalls außer Betrieb.