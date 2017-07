artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) Bei Kämpfen mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind nach offiziellen Angaben in der ostafghanischen Provinz Nangarhar mehrere Zivilisten getötet worden. Details blieben am Sonntag zunächst widersprüchlich.

Die Nachrichtenagentur Pajhwok hatte gemeldet, acht Zivilisten und 16 IS-Kämpfer seien bei einem Drohnenangriff auf ein Begräbnis getötet worden. In einem am Abend (Ortszeit) veröffentlichten Bericht aus dem Büro des Gouverneurs in Nangarhar hieß es wiederum, bei einer Offensive gegen den IS im Haska-Mina-Bezirk hätten IS-Kämpfer aus Häusern von Zivilisten auf Sicherheitskräfte geschossen. Als die - auch mit Luftunterstützung - das Feuer erwiderten, seien neben 25 IS-Kämpfern auch "einige Zivilisten" ums Leben gekommen. Außerdem seien fünf Frauen und drei Kinder verletzt worden.

Eine genaue Zahl der Todesopfer nennt der Bericht nicht - auch nicht, ob die afghanische oder die US-Luftwaffe im Einsatz war. Die Zahl der US-Luftangriffe auf den IS, der in Nangarhar seine Hauptbasis hat, steigt seit Monaten rasant. Gleichzeitig häufen sich zivile Opfer.

Der Sprecher der US-Streitkräfte, Bill Salvin, sagte allerdings, die USA hätten mit den Opfern nichts zu tun. "Wir sind in Nangarhar heute tatsächlich einen Angriff gegen bewaffnete Aufständische geflogen, aber wir haben keine Erkenntnisse, dass vor oder nach dem Angriff Zivilisten in der Gegend waren."

Bei einem fehlgeleiteten US-Luftangriff in der südafghanischen Provinz Helmand waren am Freitagnachmittag 16 afghanische Sicherheitskräfte ums Leben gekommen.