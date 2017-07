artikel-ansicht/dg/0/

Seehofer: Nur Kanzlerin Merkel kann freie Welt zusammenhalten

München (dpa) Bei der Vorstellung des CSU-"Bayernplans" für die Bundestagswahl mit der von Angela Merkel abgelehnten Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge hat CSU-Chef Horst Seehofer die Kanzlerin als unverzichtbar gelobt. "Dies ist die Stunde der Gemeinschaft: Bei allen Diskussionen, die wir gegebenenfalls führen, gibt es nur eine Persönlichkeit, die die freie Welt zusammenhält", sagte Seehofer am Sonntag bei einem CSU-Bürgerfest in München. Merkel sei ein Stabilitätsanker und eine Autorität, "und sie ist - das darf ich aus eigener Erfahrung sagen - ungeheuer führungsstark. Meistens lasse ich mir nur was von mir selbst sagen, aber bei Angela Merkel mache ich eine Ausnahme."

Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) spricht am 23.07.2017 in München (Bayern) bei der Präsentation des «Bayernplans» am Bürgerfest der CSU.



