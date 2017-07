Einbruch in Zehdenicker Baumarkt

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Zehdenick. Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht zu Sonntag mit einem Pflasterstein eine Scheibe im Eingangsbereich des Baumarktes in der Zehdenicker Grünstraße ein. Sie verschafften sich so Zugang. Was genau aus dem Baumarkt gestohlen wurde, konnte die Polizei am Sonntag nicht sagen. Kriminaltechniker sicherten die Spuren. Die Kripo hat ermittelt.