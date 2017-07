Gefährliche Agip-Kreuzung

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Gleich zwei Unfälle haben sich am Wochenende an der Kreuzung der Berliner Allee nahe der Agip-Tankstelle ereignet. Am Freitagabend kollidierten ein Pkw und ein Fahrrad. Die 67-jährige Radfahrerin überquerte gerade die Straße über die Verkehrsinsel. Am Sonnabend nahm ein 78-jähriger Autofahrer, der die Hauptstraße aus Zützen kommend queren wollte, einem Pkw aus Richtung Schwedt die Vorfahrt. In beiden Fällen gab es zum Glück nur Sachschäden und leichte Verletzungen.