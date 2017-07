artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der versteckte Garten des ehemaligen Kinderheimes St. Hedwig hatte sich am Freitagabend wieder in einen Irish Pub verwandelt. Das Hotel Altstadtquartier lud zum Auftakt seiner Reihe "Sommer in der Stadt" zum irischen Abend mit "The Larks an the Woodworms" ein. Volkslieder und bekannte Songs von Simon & Garfunkel erfüllten das Gartenareal.

