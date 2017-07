Letztes Mittel

artikel-ansicht/dg/0/

Schnell ist man dann auch in eine Diskussion verwickelt, wie man die lästigen kleinen Biester wieder los wird. Die einen schwören auf Anti-Mücken-Sprays, sogenannte Repellents, die Wirkstoffe enthalten, die uns Menschen für die Mücke uninteressant machen und die Tiere so auf Distanz halten. Andere reiben sich lieber mit ätherischen Ölen ein, z. B. aus Zitrone, Eukalyptus, Lavendel, Rosmarin oder Zeder. Und die Rigorosen fordern den großflächigen Einsatz von chemischen und biologischen Insektiziden vor allem in den Brutgebieten.

Bei letzterem geht es um das Abwägen zwischen notwendigem Naturschutz und dem Wunsch der Menschen auf Eindämmung der Mückenplage. Er sollte allerdings das letzte Mittel sein und nur im Notfall Anwendung finden. Ohnehin hilft die stärkste chemische Keule gegen die genauso lästigen Gnitzen und Kriebelmücken überhaupt nichts. Da heißt es dann Wedeln oder im Haus zu bleiben.