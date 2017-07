Endspurt bei Bewerbung

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Noch bis zum 31. Juli 2017 können Ausbildungsbetriebe ihre Bewerbung für den 13. "Brandenburgischen Ausbildungspreis 2017" an das Arbeitsministerium schicken. In diesem Jahr werden Preise in zehn Kategorien vergeben. Das Preisgeld beträgt jeweils 1000 Euro. Die Verleihung findet am 9. Oktober in der Potsdamer Staatskanzlei statt.