Verfall der Rechtskultur ist in Europa angekommen

Berlin (MOZ) Wie viel wiegt ein Journalist? Glaubt man den Indiskretionen, die im Fall des in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel aus dem Umfeld des Auswärtigen Amtes sickern, so muss man sagen: Er ist zwei Generäle schwer. Sie haben in Deutschland Asyl erhalten, die Regierung in Ankara fordert ihre Auslieferung. Diesen Preis sollen Diplomaten gefordert haben, diskret, sodass Außenminister Sigmar Gabriel von nichts wissen muss.

Das Problem politischer Geiseln ist drängender denn je auf der Tagesordnung. Denn es betrifft mit der Türkei eines der größten Nato-Mitglieder, das obendrein EU-Beitrittskandidat ist. So wichtig es ist, dem Land die Tür offenzuhalten, so notwendig ist die klare Sprache, zu der sich die Bundesregierung erst allmählich durchringt.

Dass Menschen mit ihrem Kopf für das Verhalten ihrer Herrscher haften, war in der Antike und im Mittelalter übliche Staatspraxis. Geiseln wurden offiziell an Vertragspartner überstellt und verbrachten als Pfand einen Teil ihres Lebens in Gefangenschaft. Das Phänomen verschwand mit Beginn der Neuzeit und kehrte erst in unseren Tagen zurück - in Form der Geiselnahme, um Erpressungspotenzial zu schaffen.

Der libysche Diktator Muammar al-Gaddaffi ließ 1998 fünf bulgarische Krankenschwestern und einen Arzt festsetzen, weil sie angeblich Kinder mit HIV infiziert hatten. Sie wurden zum Tode verurteilt und kamen erst 2007 frei, nachdem unter anderem 460 Millionen Euro "Entschädigung" geflossen waren. 2008 traf es als Rache für die Verhaftung eines Sohnes Gaddafis in Genf zwei Schweizer Geschäftsleute. Der Vorwurf: Verstoß gegen Ausreisebestimmungen und "Terrorismus" seitens der Schweiz. Die Krise dauerte bis 2012. In Nordkorea, wo schon ein Plausch mit Einheimischen als Spionage gilt, werden immer wieder Amerikaner eingekerkert.

Es gibt wenig Chancen auf rasche Freilassung. Das dürfte auch für jene neun Deutschen gelten, die als lebende Verhandlungsmasse in türkischen Gefängnissen sitzen.

Für bewaffnete Konflikte hat das Völkerrecht klare Regeln aufgestellt: Geiselnahmen gelten als Kriegsverbrechen. Im Frieden müssen die gleichen Maßstäbe gelten. Die Türkei zeigt, dass es sich nicht länger um ein Problem nachrangiger Schurkenstaaten handelt. Der Verfall der internationalen Rechtskultur ist längst unter den großen weltpolitischen Playern angekommen.