Nichts ändert sich

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Neuanfang sieht anders aus. Mit der Wiederwahl des bereits 81 Jahre alten umstrittenen Julio Maglione aus Uruguay in das Präsidentenamt hat der seit Jahren in den Schlagzeilen stehende Schwimm-Weltverband einmal mehr dokumentiert, dass Reformen nicht erwünscht sind. Alles bleibt im wahrsten Wortsinne beim Alten.

Noch mehr frustrieren allerdings muss die wenigen Reformer im Verband die Tatsache, dass mit Husain al-Musallam einer der skandalumwittertsten Sportfunktionäre weltweit als 1. Vizepräsident vom Kongress praktisch durchgewunken wurde. Damit ist für den Kuwaiter der Weg geebnet, Maglione auf dem Chefsessel zu folgen. Al-Musallam steht im Verdacht, in seiner Funktion als Generaldirektor des Olympischen Rates Asiens Gelder abgezweigt und auch an Funktionäre des Fußball-Weltverbandes weitergeleitet zu haben.

Für die Zukunft der FINA ist die Wahl von Maglione und al-Musallam ein verheerendes Signal. Die Aussicht auf Veränderungen dürfte mit ihnen an der Spitze in den nächsten Jahren gegen null gehen. Dabei sind Reformen dringend notwendig. Ein viel zu lascher Kampf gegen Doping, dazu fehlende Transparenz in den Entscheidungen der Führungsriege sind nur zwei Punkte, die die FINA in Verruf gebracht haben.