Erst die Justiz, dann ganz Polen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591100/

"Nach der Sommerpause seid ihr dran! Weil ihr Lügner seid!" Gerade erst hatte Jaroslaw Kaczynski die Opposition im Parlament als "Verräterschnauzen und Kanaillen" beschimpft, da setzte die ihm besonders ergebene Abgeordnete Krystyna Pawlowicz noch eins drauf: Sie drohte Journalisten damit, dass im Herbst Maßnahmen gegen die noch unabhängigen Privatmedien ergriffen würden.

Zwar versuchte die wegen ihres grobschlächtigen Auftretens berüchtigte 65-Jährige dies später als Scherz darzustellen. Tatsächlich befinden sich aber bereits zwei Gesetzentwürfe in Vorbereitung, die nicht nur polnischen, sondern auch ausländischen Journalisten und Verlagen das Leben schwer machen dürften. Zum einen das Gesetz "Zum Schutz des guten Rufs Polens", mit denen nicht nur historische Äußerungen etwa über die Beteiligung polnischer Verräter an der Ermordung von Juden im Zweiten Weltkrieg, sondern auch aktuelle Aussagen, die der Regierungspartei nicht in den Kram passen könnten, mit Strafen belegt werden sollen. Zum anderen ein Gesetz, dass die Tatsache, dass sich zahlreiche Zeitungen und Rundfunkmedien im Besitz ausländischer (vorwiegend deutscher) Verlage befinden, verändern soll. Die Konzerne könnten gezwungen werden, mehr als 50 Prozent an den polnischen Staat oder andere Investoren zu verkaufen.

Bereits in Kraft tritt dagegen zum 1. September eine Schulreform, die sowohl organisatorisch wie auch inhaltlich an die Zeiten vor 1989 erinnert. So werden die bisherigen Mittelschulen wieder abgeschafft, die den Vorteil hatten, dass die Schüler sich erst relativ spät fürs Gymnasium oder die Berufsausbildung entscheiden konnten. Gleichzeitig müssen Kinder erst wieder mit sieben Jahren eingeschult werden, was besonders in ländlichen Regionen auf Zustimmung der Eltern stößt. Im Literatur- und Geschichtsunterrichts werden die nationalen Traditionen Polens wieder in den Vordergrund gerückt, so dass die Autoren des gerade erschienenen Deutsch-Polnischen Geschichtsbuchs erhebliche Zweifel haben, ob dieses östlich der Oder je zum Einsatz kommen wird.

Nach der Einführung des Kindergelds, durch die sich die Kaczynski-Partei erhebliche Zustimmungsraten sicherte, wird es im Oktober das nächste soziale Bonbon geben: Die Senkung des Renteneintrittsalters von bisher 67 auf 65 Jahre für Männer und 60 Jahre für Frauen. Zwar dürfte diese Maßnahme erhebliche Löcher in den Staatshaushalt reißen. Dank der guten Wirtschaftslage und der Euro-Milliarden von der EU kann sich die Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) solche Geschenke derzeit aber leisten.

Das nächste große strategische Ziel ist die Übernahme der politischen Macht in den Regionalparlamenten sowie in Großstädten wie Warschau, Danzig oder Breslau, in denen bisher noch die liberalere "Bürgerplattform" die Mehrheit hat und die einflussreiche Stadtpräsidenten stellt.

Bei diesem Ziel kommen der PiS gleich mehrere Dinge zupass: Zum ersten, dass die Opposition hoffnungslos zersplittert ist. Zum zweiten, dass die Kommunal- und Regionalwahlen traditionell an einem einzigen Superwahltag stattfinden - so, als würde in Deutschland in allen Kommunen, Kreisen und Bundesländern gleichzeitig gewählt. Zum dritten schließlich jährt sich 2018 die Wiedererlangung der politischen Unabhängigkeit Polens am Ende des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. Für Jaroslaw Kaczynski, der sich gern mit dem damaligen Staatsführer Jozef Pilsudski vergleicht, ist dies ein gefundenes Fressen: Da der Nationalfeiertag am 11. November 2018 auf einen Sonntag fällt, dürften die Wahlen wohl an diesem Termin in einer Art nationalem Rausch stattfinden. Staatspräsident Andrzej Duda hat gleich noch ein Verfassungsreferendum angekündigt, bei dem über die Veränderung des bisher gültigen Grundgesetzes abgestimmt werden soll.

Sanktionsdrohungen von Seiten der EU, wie sie angesichts der umstrittenen Justizreform angekündigt wurden, kümmern die PiS-Politiker bisher wenig. Im Gegenteil: Die Regierenden in Warschau können sich - trotz der derzeitigen Demonstrationen - der Zustimmung einer Mehrheit in der Bevölkerung sicher sein, wenn sie ihren Kampf um die Verteidigung vermeintlicher polnischer Werte gegen das angeblich dekadente Westeuropa verkünden. Im staatlichen Fernsehen sowie den PiS-nahen Medien heißt es häufig, dass sich die EU besser um islamistische Terroristen und das Eindämmen der Flüchtlingsströme statt um Polens Innenpolitik kümmern sollte.

Erst wenn ab 2021 tatsächlich ein neuer Mechanismus über die Verteilung der EU-Mittel beschlossen und Polens Regierung dafür bestraft werden könnte, dass sie in der Flüchtlingsfrage unsolidarisch ist und demokratische Prinzipien verletzt, dürfte es enger für die Kaczynski-Partei werden. Aber selbst für diesen Fall hatte der PiS-Chef kürzlich angedeutet, dass Polen auch noch Reparationsforderungen aus dem Zweiten Weltkrieg gegenüber dem Westen erheben könnte.