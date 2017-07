Piraten am Veltener Bernsteinsee

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (OGA) Mehr als 500 Besucher nutzen am Freitag die Chance, bei einer Premiere in Velten dabei zu sein: Die Stadt hatte zu ihrem ersten Familienfest an den Bernsteinsee eingeladen. ABC-Piratenshow zum Mitmachen, Kindermusik und Schminkstand, eine als Piratenschiff getarnte Hüpfburg und die moderne Technik der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) lockten die Besucher an den See. Bei der Strand-Olympiade galt es, sich in Disziplinen wie dem Wasserball-Weitwurf, Limbotanz oder Seepferdchen-Wettstreit zu messen. Zu gewinnen gab es Wasserbälle in den bunten Farben des Stadtwerke-Logos. "Es war ein sehr entspannter Nachmittag mit vielen Veltener Familien", freut sich Bürgermeisterin Ines Hübner über die positive Resonanz. Sie plant bereits die Wiederholung für 2018.