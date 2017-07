Neuseeländer macht Station in Wriezen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Der TKC Wriezen hatte wieder einmal alles in Bewegung gesetzt, um auch die 17. Auflage seines Koyenuma-Cups, besser bekannt als Beachvolleyballmasters, für Zuschauer und Aktive zu einem echten Erlebnis zu machen.

Fühlt sich wohl in Wriezen: Nach 2009 startete der Neuseeländer Michael Watson bereist zum zweiten Mal im Koyenuma-Park. Diesmal hatte er Samuel Odea mitgebracht. © MOZ/Edgar Nemschok

Von großem Interesse war in der Konkurrenz der Männer das Abschneiden der Neuseeländer Michael Watson und Samuel Odea. Beide sind Profis und fast den kompletten Sommer bei Turnieren unterwegs. In Wriezen kassierten das Duo aber früh eine 0:2-Niederlage gegen den Vorjahressieger Dirk Westphal, der sich kurzfristig mit Lukas Mäurer verbündete. Beide Teams konnten aber im Finale aufeinandertreffen (die Sieger standen erst nach Redaktionsschluss fest).

Nach ihrem Auftritt in Wriezen geht die Reise für die Neuseeländer weiter nach Basel. Sie starten dort im Rahmen der Coop Beachtour am 29. Juli. Diese Tour gilt in der Schweiz als die höchste nationale Veranstaltung im Beachvolleyball und gehört zu den besten Serien weltweit.

Bei den Frauen standen sich am Sonntag in einem hochklassigen Finale Jennifer Scharmacher aus Frankfurt (Oder) und Melanie Gernert aus Forst sowie Annie Cesar aus Bad Soden und Leonie Klinke aus Beiertheim gegenüber. Letztere entschieden das Endspiel mit 2:0 für sich und ließen sich von den begeistert mitgehenden Fans anschließend mächtig feiern. "Das war schon ein echter Höhepunkt einer sehr starken Frauen-Konkurrenz", befand Jörn Posnanski vom TKC.