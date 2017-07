Von Neuseeland nach Wriezen

artikel-ansicht/dg/0/

Lang gemacht: Jennifer Scharmacher kommt aus Frankfurt und wohnt jetzt in Berlin. Sie hat alle 17 Turniere in Wriezen bisher als aktive Beachvolleyballerin miterlebt. Sie arbeitet in der Buchhaltung und freut sich, durch diesen Sport weiter fit zu bleiben

"Es ist fast so wie bei uns zu Hause", strahlten die beiden Neuseeländer Michael Watson und Samuel Odea, die aus Bay of Plenty, aus dem Norden von Neuseeland, kommen. Auch wenn sie vielleicht damit ein wenig übertrieben hatten, sie fühlten sich sichtlich wohl in Wriezen. Auch das gehört zu den Besonderheiten des Veranstalters, denn auf Grund einer kleinen Panne mussten die Neuseeländer fast schon eingeflogen werden. Sie wurden von Strausberg-Nord abgeholt, um dann noch rechtzeitig zur Vorrunde zu starten.

Zahlreiche internationale Gäste waren beim 17. Cup mit dabei. Aus den Niederlanden kamen Katja Stam/Noa de Bruin. Auf die Frage: "Wie groß bist du die eigentlich?", antwortet Katja Stam in feinstem holländischen Dialekt: "1,39." Sie kommt richtig ins Lachen und verbessert sich schnell. "Natürlich 1,93 Meter." Sie will Physiotherapeutin werden, wobei ihre erst 16-jährige Partnerin noch Schülerin ist. Beide kommen aus der Nähe von Den Haag und wollen schon am nächsten Wochenende bei einem weiteren Turnier, dann vor der Haustür, an den Start gehen. Das Duo absolvierte fast schon locker die Vorrunde, die am Sonnabend am späten Nachmittag abgebrochen werden musste. Turnierleiter Jörn Posnanski erklärte die Entscheidung: "Bei Gewitter lasse ich keinen mehr spielen. Die Verantwortung kann keiner übernehmen." Auch am Sonntag regnete es noch weiter, aber gespielt wurde dann trotzdem.

Und gerade in puncto Wetterkapriolen kann Ulf-Michael Stumpe vom TKC Wriezen natürlich auch eine Menge erzählen. "Ich kann mich an ein Turnier erinnern, da wollten wir unbedingt schon Freitag alles fertig haben. Das hatten wir auch geschafft und unsere Anlage sah richtig toll aus. In der Nacht kam ein Unwetter. Innerhalb von wenigen Minuten war die ganze Mühe hin. Alles war weg. Die Zelte, die Schirme, die Bandenwerbung - wir mussten alles neu aufbauen. Ich habe damals gesagt, ich möchte gar nicht eher fertig sein."

Gerade Stumpe ist stolz auf das, was inzwischen längst etabliert ist. "Die Attraktivität des Turniers hat sich ganz offensichtlich weltweit herumgesprochen. Wir werden in den nächsten Jahren sogar noch weitere Plätze anbieten." Derzeit stehen fünf Plätze für den Spielbetrieb und ein Aufwärmplatz zur Verfügung. "Auch für den sogenannten Erlebnisbereich liegen schon Pläne in der Schublade. Es wird einen noch größeren Pool geben und unser Schiff ... Ich will gar nicht so viel verraten", sagt Stumpe, der in diesem Zusammenhang immer wieder an die gute Zusammenarbeit mit Detlef Heinschke erinnert.

Eine Sportlerin, die an allen Turnieren bisher teilgenommen hatte, ist Jennifer Scharmacher. Sie kommt aus Frankfurt (Oder), wohnt jetzt aber mit ihrer Lebens- und Spielpartnerin Melanie Gernert in Berlin. Und auch sie könnte wahrscheinlich eine Menge aus den zurückliegenden 17 Jahren berichten. "Mein größter Erfolg liegt genau ein Jahr zurück, als ich mit Melanie knapp im Finale gescheitert bin. Für mich war das auch ein sehr emotionaler Moment."

Nicht nur die, die sich durch den heißen Wriezener Sand wühlten, hatten ihren Spaß. Aus Strausberg kamen Mario und Silvia Heinicke. "Ach, das ist aber schön hier", sagte die Strausbergerin, die ansonsten ihrem Mann zuschaut. "Ich spiele in einer Freizeitmannschaft, die sich Butterfly 07 nennt. Ich glaube, das Turnier bietet eine richtig gute sportliche Qualität", sagte Mario Heinicke.

Es bildeten sich sogar an den Spielfeldrändern kleine Fangemeinschaften. Anett Schürmann und Sarah Hoppe spielten einmal bei VSV Grün Weiß in Erkner Volleyball. "Schön, dass meine Großmutter Margareta und mein Großvater Veit nach Wriezen gekommen sind", freute sich Anett Schürmann. Gleich ein Stück weiter feuerte Familie Schumann aus Neuenhagen ihre angehende Schwiegertochter Ariana Dubiel an, die mit ihrer Partnerin Alexandra Friedrich dann gegen die jungen Frauen aus den Niederlanden wenig Chancen hatten.

Das Turnier ging noch bis in den späten Sonntag-Nachmittag. Die vollständigen Ergebnislisten werden somit nachgereicht.