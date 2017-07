artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Wer bei Hunderennen an Windhunde und wettsüchtige Menschen denkt, der wurde am Sonnabend in Treskow eines Besseren belehrt. Dort stellte sich der Verein Hundeschule und Hundesport Hot Dogs mit einem Sommerfest vor, bei dem der richtige Umgang mit den Tieren im Vordergrund stand.