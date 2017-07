Lebendige Integration: Tag der Begegnung in Neuruppin

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (lee) In einem Boot sitzen - das ist nicht nur ein deutsches Sprichwort, sondern auch das Motto des Tags der Begegnung, den Esta Ruppin und das Aktionsbündnis "Neuruppin bleibt bunt" am Sonntag veranstaltet haben. Hierbei wurde das Motto wörtlich genommen. Die Organisatoren veranstalten eine gemeinsame Bootsfahrt von Deutschen und Flüchtlingen mit der Kronprinz Friedrich über den Ruppiner See. Zuvor jedoch luden die Veranstalter zu einem Gottesdienst in der Neuruppiner Klosterkirche.

Pfarrerin Ilona Kretzschmar begrüßte an diesem Sonntag ein außergewöhnlich großes Publikum. Selbstverständlich konnte bei einem Gottesdienst unter dem Motto "Wir sitzen alle in einem Boot" die Geschichte Noahs und seiner Arche nicht fehlen. Doch Kretzschmar richtete auch deutliche Worte an die Gottesdienstbesucher. Denn wie Noah sitzen auch wir heute alle in einem Boot, so die Pfarrerin. "Nur haben wir heute keinen Noah". Weswegen wir seine Rolle übernehmen müssen, erklärte Kretzschmar weiter. Das bedeute auch, im Krisenfall zusammenzurücken, um Platz für die Bedrängten zu schaffen. Neben der Größe des Publikums machte Maher Azzam den Gottesdienst zu etwas Besonderem. Der Syrer übersetzte die Andacht ins Arabische. Als Pendant zu den deutschen Kirchenliedern spielte "ESTAbien", ein Projekt von Esta Ruppin für musikbegeisterte Flüchtlinge, arabische Lieder.

Wesentlich ungezwungener als im Gottesdienst ging es während der anschließenden Bootsfahrt zu. Mit Hilfe von Memory-Karten sollte sichergestellt werden, dass Flüchtlinge und Deutsche sich gleichmäßig auf die Tische verteilen. Das Konzept ging zwar nur begrenzt auf, dennoch herrschte auf dem Schiff schnell eine ausgelassene Atmosphäre. Zudem bekamen die Gäste typisch arabisches Essen in Form von gefüllten Teigtaschen gereicht.

Die Bootsbesucher tauschten sich über ein breites Spektrum an Themen aus. So sprach man über Reisen, Hobbys, aber sicher auch die Flucht und die Situation der Flüchtlinge in Deutschland. Zumindest war dies in der ersten Hälfte der Bootsfahrt der Fall. Denn in der zweiten übernahmen die Flüchtlinge die Führung. Zunächst noch unter der Leitung von "ESTAbien", später frei improvisiert, wurde laut Musik gemacht.

Dabei bewiesen die Geflüchteten einen erstaunlichen Einfallsreichtum. Kein Klinkenanschluss an der Musikanlage? Hält man halt das Handy an das Mikrofon. Keine Tanzfläche? Wozu sind die Gänge da? Die Deutschen versuchten noch, mit einem traditionellen Seemannslied mitzuhalten, kamen damit jedoch nicht ansatzweise an die Textsicherheit der Flüchtlinge heran.

Letztlich hat die Bootsfahrt gezeigt, wie gelebte Integration aussehen kann: Klar chaotisch, meistens laut, manchmal einseitig, aber am Ende profitieren alle von ihr. Und wenn man es richtig anstellt, hat man auch noch Spaß dabei.