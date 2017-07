Perfekter Auftakt für die "Csárdásfürstin"

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Über "perfektes Premierenwetter" durften sich am Freitagnachmittag die Besucher des sechsten Rüdersdorfer Operettensommers freuen: Auf der Bühne am Bergschreiberhaus konnten sie so Open Air eine von Stephan Wapenhans schwungvoll inszenierte und mit viel Lokalkolorit gespickte "Csárdásfürstin" erleben. "Ich blicke in viele bekannte Gesichter", freute sich Rüdersdorfs Bürgermeister André Schaller schon vorab und befand: "Der Operettensommer hat sich etabliert." Einen besonderen Dank richtete er dabei an einen "Gast der ersten Stunde": "Liebe Dagmar Frederic - schön, dass Sie uns wieder besuchen!" Nach der herzlich applaudierten Vorstellung durfte die Entertainerin gemeinsam mit der Sängerin Regina Thoss, die in der Inszenierung als Anhilte auf der Bühne steht, noch Glücksfee spielen und unter anderem Freikarten für die kommende Saison verlosen. (Seite 18)