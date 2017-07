Dreistimmige Country-Romantiker

artikel-ansicht/dg/0/

The Brandies, so der Name der Formation auf der Bühne am Sonnabendabend, gibt es seit 2014. Die Freude an der Musik von Johnny Cash und anderen Country Stars hat Cilla, Castor und Ulli zusammengeführt. Seither ziehen sie gemeinsam durch die Country-, Folk- und Westernszene in Berlin und Brandenburg. "Diese Musik geht uns einfach an die Seele und ans Herz", sagt Cilla, die sich, wie die anderen auch, schon seit der Jugend dem Musizieren verschrieben hat.

Eberswalde kannte die Berlinerin bereits aus früheren Tagen. "Wir haben hier unter anderem den Zoo besucht", verrät die Bauleiterin. Ulli war hingegen zum ersten Mal in der Waldstadt, hatte aber einen durchaus positiven Eindruck. Alle drei lieben alte, geschichtsträchtige Gebäude und so fiel die Wahl bei den Bewerbungen um einen geeigneten Auftrittsort auf die Mühle. Zwar war den dreien auch ein bisschen die Aufregung am ungewohnten Ort anzumerken, dennoch legten sie viel von dem erwähnten Herz in ihre Interpretationen, wie es unter anderem bei "Last Chance to Dance" deutlich herauszuhören war. Andere Stücke, wie Nancy Sinatras "These Boots Are Made For Walkin'" regten die Gäste schnell zum Schnipsen und Mitklatschen an. "Gefällt mir gut", sagte Thomas Walther aus Eberswalde in der ersten Pause.

Für die Auswahl der Band zeichnet Vereinsmitglied Volkmar Gutsche verantwortlich. Der Hobbymusiker sammelt Anregungen und sichtet Bewerbungen, die immer wieder auf dem E-Mailkonto der Mühlenkünstler eingehen. "Letztendlich entscheidet natürlich der Verein, wer auftreten wird", betonte Gutsche, der selbst leidenschaftlicher Musiker ist.

Das nächste Konzert in der Zainhammer Mühle bestreitet am 12. August "Bluesrudy".