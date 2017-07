OB Wilke will Neustart bei Haushaltsdebatte

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) Das Innenministerium hat den Haushalt 2017 noch nicht genehmigt. Die Aufstellung des Haushalts 2018 ist wenig vorangeschritten. Der Oberbürgermeister hat sich nun in einem Brief im Juni an die Fraktionschefs gewandt. Antworten erhielt er bisher keine.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591116/

Mit dem Haushaltsjahr 2018 will die Stadt Frankfurt einen ausgeglichenen Etat erreichen. In diesem Ziel sind sich alle Fraktionen weitgehend einig. Über den Weg zum Ziel gibt es bislang keine konkreten Vorschläge der Verwaltung und Fraktionen; nur allgemeine Absichtserklärungen. So hatten in der Debatte zur Verabschiedung des Haushalts 2017 im Mai mehrere Fraktionsvorsitzende der Stadtverordnetenversammlung angekündigt, sich vorstellen zu können, vor der Haushaltsdiskussion für 2018 selbst inhaltliche Schwerpunkte einzubringen. René Wilke (Linke) und Thilo Winkler (SPD) schlugen damals vor, dass ihre Fraktionen künftig mit Beginn einer neuen Haushaltsdebatte eigene inhaltliche Prioritäten setzen sollten. "Die Fraktionen sollten sich beispielsweise beim Abbau des Reparaturstaus auf jährliche Prioritäten verständigen. Das könnten die Sanierung der Sportstätten oder der Straßen sowie Gehwege sein", meinte Wilke. Winkler kritisierte das bisher fehlende Umsteuern bei der Wirtschaftsförderung und in der Kulturentwicklungsplanung. Dies hätten jedoch Prioritäten in der Stadtpolitik sein müssen. Bislang wurden diese Vorschläge jedoch nicht in die aktuelle Haushaltsdiskussion eingebracht.

OB Martin Wilke (parteilos) wandte sich in einem Brief vom 12. Juni nun an alle Fraktionschefs. Darin schlägt er erneut einen Workshop zu den strategischen Zielen der Stadt vor. Einen entsprechenden Auftrag hätten ihm die Stadtverordneten in der Haushaltsklausur im März erteilt. In der Klausur hatte Wilke ein "Verfahren der stadtinternen Priorisierung" von Zielen des beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (INSEK) bis 2025 präsentiert. Mit Schwerpunkten sollte seiner Meinung nach mit dem Haushalt 2018 ein Neustart hinsichtlich der Erledigung wichtiger Aufgaben erfolgen. In einem Workshop des Hauptausschusses sollte jedoch zunächst die Diskussion unter anderem zum Verständnis von Prioritäten und der Ausrichtung des strategischen Controllings stattfinden.

OB Wilke will zu Beginn der Haushaltsdebatte 2018 nun in diesen Neustart die inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Fraktionen mit einbeziehen. "Ich gehe davon aus, dass Sie innerhalb Ihrer Fraktion inzwischen auch die Zeit gefunden haben, sich zur Thematik zu konsultieren, sodass ich perspektivisch einen Workshop organisieren kann", heißt es in dem Brief. Seinerseits lenkt er die Aufmerksamkeit auf sieben Fragen. Unter anderem will er wissen, ob die Fraktionen noch zu den 21 langfristigen strategischen Entwicklungszielen, wie sie von den Stadtverordneten mit dem INSEK bis 2025 beschlossen wurden, stehen oder welchen Korrekturbedarf sie sehen. Wichtig ist ihm, zu erfahren, ob die Fraktionen überhaupt eine politische Schwerpunktsetzung der strategischen Ziele wollen. Linken-Fraktionschef René Wilke kündigte an, in den nächsten Tagen erste Überlegungen öffentlich zu machen.