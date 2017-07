Mit Herz und Verband

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Selbst von der drückenden Wärme haben sich Laura Gronau und Clemens Kindermann am Sonnabend nicht abschrecken lassen. Vor der Sonne geschützt unter einem Pavillon waren die beiden jederzeit bereit, Erste Hilfe zu leisten.

Die Schüler, die vor kurzem ihr Abitur am Evangelischen Johanniter-Gymnasium abgelegt haben, waren dieses Jahr bereits zum dritten Mal bei den Koyenuma-Beach-Masters dabei. "Wir haben die Schule jetzt zwar abgeschlossen, helfen aber doch gern aus", sagte Clemens Kindermann.

Vor ein paar Jahren waren die Schüler in den Dienst eingetreten, der von Mathias Lillge im Gymnasium betreut wird. Die Schüler helfen auf verschiedenen Veranstaltungen aus. Bei den Beach-Masters müssen sie meist nicht so viel Hand anlegen. Denn mit dem Kreislauf haben die gut trainierten Sportler eher selten Probleme, berichteten die Schulsanitäter. Außerdem seien gerade die Beachvolleyballer an viel Sonne und Hitze gewöhnt. Wenn Probleme auftreten, dann handelt es sich eher um ein Pflaster oder Druckverband.

Beruflich wollen Laura Gronau und Clemens Kindermann allerdings in eine andere Richtung gehen. "Ich beginne bald eine Ausbildung als Schlosser", sagte Clemens Kindermann. Laura Gronau will studieren: Politik. "Das hat eher weniger mit dem Sanitätsdienst zu tun. Für mich ist der Dienst ein schönes Hobby", sagte die Abiturientin.

Laura Gronau und Clemens Kindermann gehörten natürlich nicht zu den einzigen freiwilligen Helfern, die die 17. Koyenuma-Beach-Masters trotz Gewitter und Starkregen in diesem Jahr wieder zu einem erfolgreichen Turnier gemacht haben. Auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, des TKC Wriezen und andere haben sich engagiert. Mehr dazu finden Sie auf der Sportseite.