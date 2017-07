Ein Abend voll lebhafter Szenen

artikel-ansicht/dg/0/

Im Hintergrund spielt dramatische Musik aus dem Off. Auf der Leinwand sind Szenen zu sehen, die einigen Besuchern im Altranfter Berg-Schmidt-Hof noch aus Erzählungen, eigenen Erlebnissen oder von Fotos bekannt sein dürften. Die Bilder tauchen ein, in eine Zeit, die 70 Jahre in der Vergangenheit liegt und immer noch so nah scheint. Sie zeigen überflutete Wiesen, Straßen, Höfe. Einen Mann, der sich geduckt auf einem Boot durch ein Tor aus Backstein drängt, sich versucht von seinem Hof zu retten. Von den Dächern winken andere Menschen, die vom Hochwasser überrascht wurden. Lebhafte Bilder aus Kienitz, Güstebieser Loose, Altmädewitz, Neuküstrinchen.

Die Szenen stammen aus der Wochenschau "Der Augenzeuge". "Die Wochenschau wurde wie der Name bereits sagt, wöchentlich zusammengestellt", erklärte Claus Löser, DDR-Filmhistoriker, zur Einbettung der Berichte. Er hatte sich im Vorfeld mit Ulrich Seifert-Stühr vom Museumsverein Altranft in Verbindung gesetzt, um geeignete Film- und Fernsehaufnahmen vom Oderhochwasser 1947 herauszusuchen. "Diese Überlieferungen sind historische Kostbarkeiten", sagte Claus Löser. Denn nicht alle Aufnahmen aus diesen Zeiten hätten einen dokumentarischen Charakter, wie weitere Ausschnitte des Fernsehfilms "Der Sonne Glut - Saat im Sturm" von 1970 am Ende des Abends als Gegenbeispiel zeigen sollten.

"Der Augenzeuge" zeigte indes Aufnahmen von Menschen, die ihre Karren mit einzelnen Nutztieren über die Bretterbrücke nach Altranft zogen. Dort sammelten sich die Hochwasserflüchtlinge auf höher gelegenen Höfen, in Scheunen und teilten sich Zimmer voll besetzter Häuser.

Als i-Tüpfelchen der SchwarzWeiß-Aufnahmen waren Luftbilder aus einem Flugzeug zu sehen. Sie bebilderten das ganze Ausmaß der Wassermassen. Etwa die überfluteten Anlagen der ehemaligen Zuckerfabrik Thöringswerder oder die Häuserdächer in Wriezen, die nur noch aus dem scheinbar endlosen Meer hervorlugten.

Die weiteren Ausschnitte erzählten unter dramatischer Musik und hin und wieder einer Off-Stimme vom Fortschritt der Rettungs- und Hilfsmaßnahmen. "Die aktuellen Geschehnisse boten weniger Anlass für Propagandazwecke", sagte Claus Löser. Vielmehr waren sie dokumentarische Szenen dessen, was sich im Oderbruch 1947 wirklich ereignete und wurden weitgehend für sich selbst sprechend stehen gelassen, so der Filmhistoriker.

Zwei weitere Filme, die Ulrich Seifert-Stühr und Claus Löser als Zeitdokumente herausgesucht hatten, befassten sich vor allem mit dem Leben und den Menschen auf der Oder sowie im Oderbruch. So erzählte "Auf der Oder" (1968) von Regisseur Winfried Junge, besser bekannt als Macher der Filmreihe "Die Kinder von Golzow", reportageartig von deutschen und polnischen Eisbrechern, die im Winter über die Oder fuhren und dafür sorgten, dass das Hochwasser ausbleibt. Eine Aufgabe, die keine Grenzen auf dem Grenzfluss kennt. Denn die Deutschen wie die Polen organisieren sich zusammen, um dem Eis Herr zu werden.

Filmemacher Volker Koepp richtete in seinem Dokumentarfilm "Am Fluss" (1978) unterdessen den Blick auf die Bewohner in Kienitz. Sie erzählten von den Auswirkungen des Krieges und warum sie das Oderbruch trotz Hochwassergefahr nicht verlassen möchten. Den Film ordnete Claus Löser als Herzstück des Abends ein, denn Koepp vereinte darin nicht nur Dokumentarisches, sondern auch künstlerische Kameraeinstellungen.

Der Museumsverein plant einen weiteren Filmabend. Am 15. September wird es um Wasser in Verbindung mit Bangladesch, dem Aralsee und Afrika gehen.