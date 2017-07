"Das habt ihr super gemacht"

artikel-ansicht/dg/0/

Waldsieversdorf (MOZ) Sechs Jugendfeuerwehren waren am verlängerten Wochenende beim traditionellen Amtsjugendlager der Märkischen Schweiz in Waldsieversdorf dabei. Es ging einmal mehr um die Stärkung des Teamgeistes, um praktische Übungen und den gemeinsamen Freizeitspaß.

Pünktlich um 9 Uhr hatten sich die meisten der 45 Jugendlichen im Alter zwischen acht und 17 Jahren am Sonnabend zur kurzen Besprechung im Ferienpark am Däbersee zusammengefunden. "Das ist schon erstaunlich", fand Amtsjugendwartin Elke Ihde. Schließlich habe die Nachtwanderung bis etwa 1 Uhr gedauert. Was sie und ihre Stellvertreterin Nadine Wagner besonders freute, war die Tatsache, dass Amtswehrführer Hartmut Sommer die knapp vier Kilometer mitgewandert war. Beide sahen darin eine Wertschätzung für die Arbeit der Kameraden sowie der Jungen und Mädchen. Immerhin seien in diesem Jahr 18 Betreuer dabei, von denen sich die meisten einen Urlaubstag genommen hätten.

Denn auch das 9. Amtsjugendlager hatte Donnerstagabend begonnen. So blieb wieder genügend Zeit zum Beschnuppern. Am Freitag folgte der Orientierungslauf über rund vier Kilometer. Dabei hätten vier Teilnehmer die Jugendflamme 1, die mit dem Seepferdchen beim Schwimmen vergleichbar ist, und zwei die Jugendflamme 2 abgelegt.

Den Wanderpokal konnte Grunow/Ernsthof verteidigen. Sollte das Team im nächsten Jahr wieder siegreich sein, könnte es ihn für immer behalten. Es wäre dann bereits der zweite Wanderpokal dieser Art.

Der Sonnabend war dann wieder für die praxisnahen Übungen vorgesehen. Zu Beginn musste ein simulierter Brand in einer Werkstatt bekämpft werden. Dabei mussten auch zwei Personen in Sicherheit gebracht werden. Bis auf ein paar kleine Dinge "habt ihr das super gemacht", lobte Andreas Klupsch, einer von drei Einsatzleitern, bei der Auswertung. Später mussten noch eine Person aus einem Schacht gerettet, Opfer eines Verkehrsunfalls geborgen und ein Mensch vor dem Ertrinken gerettet werden. Und dann durften noch die Achtjährigen, die das erste Mal dabei waren, ein Feuer löschen.

Aber natürlich war auch für ausreichend Freizeit gesorgt. Badefreudige hatten es ja nicht weit bis zum Wasser. Und auch der Ferienpark am Däbersee bot einmal mehr mit den Bungalows, dem Speiseraum und dem nahen Volksbad beste Bedingungen. Elke Ihde und ihre Mitstreiter würden auch gerne das zehnte Amtsjugendlager dort durchführen. Allerdings hat die Amtsjugendwartin große Zweifel, ob das möglich sein wird. Der Besitzer wolle das Areal verkaufen und niemand wisse, wie es nach einem Wechsel weitergehen werde.

Nur wenige Kilometer entfernt wurde zum Abschluss des Jugendfeuerwehrwochenendes der Buckower Feuerwehr am Sonntag ein von der Sparkasse MOL gesponserter Defibrillator an die Kameraden übergeben.