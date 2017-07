Per Telefon nur eingeschränkt erreichbar

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591124/

"Speziell am 24. und am 31. Juli wird ab 15 Uhr der Strom am Empfang des Rathauses abgestellt, so dass die Telefonanlage für die zentrale Nummer 03338 3650 zeitweise nicht erreichbar sein wird", heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.