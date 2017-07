artikel-ansicht/dg/0/

Mildenberg (mug) Mit einem Sommerfest beging der Ziegeleipark Mildenberg am vergangenen Sonnabend sein 20-jähriges Bestehen. Am frühen Nachmittag öffneten sich die Türen für das kostenlose Programm.

Familienfest bei freiem Eintritt: Damit lockte der Ziegeleipark Mildenberg am Sonnabend anlässlich seines 20-jährigen Bestehens viele Besucher an. © Maria Ugoljew/MOZ

Seit 1997 lockt der Ziegeleipark jährlich Zehntausende Besucher. Er sei ein Anker in der Region, sagte Vizelandrat Egmont Hamelow einmal. Nun feierte dieser "Anker" seinen runden Geburtstag, um genauer zu sein: zum zweiten Mal. Denn bereits Ende April gab es im Ringofen einen offiziellen Festakt.

Am Sonnabend öffnete die historische Industrieanlage um 12 Uhr ihre Pforten. Nach und nach trudelten die Gäste ein, vor allem Familien mit kleinen Kindern nutzten das Angebot. Auf der Wiese am Herzbergstich hatten die Oldtimerfreunde Gransee ihre historischen Löschfahrzeuge ausgestellt. An einer Torwand konnte mit dem Verein SV Altlüdersdorf gekickt werden.

Begehrt waren auch die Pferde der Familie Köppen aus Ribbeck. Steppi, Rike und Maja drehten mit den jungen Gästen auf dem Rücken geduldig ihre Runden. "Wir wollen den Kindern eine Freude bereiten, deshalb sind wir heute hier", sagte Senem Köppen, die mit ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern an diesem Nachmittag allerhand zu tun hatte.

"Das ist heute ein Experiment", sagte Ziegeleipark-Mitarbeiterin Jenifer Klein. Sie sei gespannt, wie viele Gäste am Ende des Tages kommen würden. Bereits sehr beliebt seien die Ziegeleibahn-Rundfahrt und die Naturpark-Tour gewesen. Mit der einen ging es über die weitläufige, ehemalige Industrieanlage, mit der anderen durch die idyllische Tonstichlandschaft. "Gerade machen sich auch unsere Stelzenläufer bereit", sagte Jenifer Klein. Sie gehörten - wie der Clown - zum Unterhaltungsprogramm.

Während die Besucher ihre Runden drehten, schraubten Mitarbeiter noch an den Zelten und Biertischen für die Musikmeile am Abend - ebenfalls bei kostenlosem Eintritt. Vier Bands spielten auf: das Schlager Duo "For Fun", die Country-Musiker "Whisky & Soda", das Schlager-Pop-Duo "Sabine Brand" und die Rockformation "Legato". Allerdings hielt sich der Besucherandrang wegen des Gewitters am Abend sehr in Grenzen.