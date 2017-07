Kampf dem Imageproblem

artikel-ansicht/dg/0/

Hartmut Gutke ist Jäger mit Leib und Seele. Seit 1987 frönt er dieser Leidenschaft schon. Auf den Trichter gebracht hatte ihn sein damaliger Schwiegervater - als einem Landkind war ihm das Metier aber nie wirklich fremd. Hartmut Gutke ist Vorsitzender des Jagdverbandes Beeskow. 1989 gegründet hat der Verband derzeit 350 Mitglieder. "Wir waren schon mal knapp 400", berichtet der 59-Jährige. Über Nachwuchssorgen möchte er trotzdem nicht klagen - stattdessen aber über ein Imageproblem. "Jagd bedeutet nicht nur, Wild tot zu schießen, sondern es zu hegen", bekräftigt er.

Um die Vielfalt des Themas zu zeigen, hatte der Verband, der bei seinem ersten Familienfest vom Schützenverein Lieberose unterstützt wurde, ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Den Anfang machte eine Jagdhundepräsentation. Stolz zeigten Frauchen und Herrchen ihre Tiere. Zu sehen gab es für Besucher Exemplare der Rassen Deutscher Wachtelhund, Deutscher Jagdterrier, Bayerischer Gebirgsschweißhund, Rauhaarteckel und Deutsch Drahthaar. Claudia Quappe, Schatzmeisterin des Jagdverbandes, stellte die einzelnen Rassen vor und berichtete über die Einsatzmöglichkeiten der Hunde.

Mit seinem Drahthaar-Rüden, der auf den Namen Ilex II. Freiherr vom Findling hört, nahm Thomas Silvester an der Präsentation teil. "Er ist fünf Jahre alt und volldiplomiert", erklärte der Besitzer. Gebürtig aus den Niederlanden ist Thomas Silvester um die Jahrtausendwende herum "der Liebe und der Jagd wegen" in die Region gezogen. Wie er zu seinem Hobby kam? "Über das Interesse an Jagdhunden", antwortete er. "Anfangs bin ich mit den Tieren als Treiber mitgelaufen, dann habe ich mich mit der Jagd beschäftigt."

Schon im Kinderwagen wurde Jan Dollwetzel aus Fürstenwalde in den Wald gefahren. Auch bei ihm ist das Interesse an der Jagd eng mit dem an Jagdhunden verknüpft. "Ich bin mit Hunden aufgewachsen", erzählte der 45-Jährige. Rauhaarteckel haben es ihm und seiner Familie angetan. Sie züchten die Rasse auch. "Bevor die Welpen mit zehn Wochen bei uns vom Hof gehen haben sie bereits Wild- und Walderfahrung", warb der Jäger für seine Tiere. Zum Familienfest in Lieberose kam das Mitglied des Beeskower Jagdverbandes mit drei Hunden und seinen drei Töchtern. Während sich die Ältere am Tontaubenschießen versuchte, glänzten die fünfjährigen Zwillinge Leni und Greta am Luftgewehrstand für Kinder und Schießanfänger. Für beide war es das erste Mal. "Ja, es hat Spaß gemacht", erzählte hinterher Leni, die ebenso wie Greta stilecht in Lederhosen und T-Shirt mit Hundemotiven zum Fest kam.

Die Schwestern Ann-Christin und Theresa Marko haben mit der Jagd noch nichts am Hut, aber die beiden Mittelalter-Fans aus Leeskow sind begeisterte Bogenschießerinnen. Dankend nahmen sie die Möglichkeit wahr, beim Familienfest des Jagdverbandes zu üben. "Wir interessieren uns auch für andere Schießtechniken", stellte Ann-Christin Marko indes klar. Bogenschießen sei für sie "ein abenteuerliches und traditionelles Sporterlebnis." Hartmut Gutke, der mit den Jagdhornbläsern des Verbandes auch für das musikalische Rahmenprogramm sorgte, hätte sich für die erste Auflage mehr Besucher gewünscht - vielleicht beim nächsten Mal.