Hohen Neuendorfer Boule-Meisterschaften abgebrochen

Hohen Neuendorf (MOZ) Wenn aus einer Mannschaft eine "Equipe" wird, muss es sich um eine französische Sportart handeln. Boule erfreut sich auch in Oberhavel großer Beliebtheit, wie die inzwischen sechste Hohen Neuendorfer Stadtmeisterschaft in dieser Disziplin zeigte. 16 Mannschaften hatten sich im Vorfeld für das Turnier angemeldet.

Damit waren die Kapazitäten des Boulefeldes hinter der Stadthalle ausgeschöpft. Das ist wenig verwunderlich, 16 Mannschaften traten bereits in der ersten Ausgabe der Stadtmeisterschaften gegeneinander an, die Veranstaltung erfreut sich seitdem immer größerer Beliebtheit. "Mehr Mannschaften können wir auf unserem Feld leider nicht spielen lassen", bedauerte Stadtsprecherin Ariane Fäscher, "aber die, die einmal mitgemacht haben, kommen auf jeden Fall wieder." In geselliger, freundschaftlicher Atmosphäre flogen die Kugeln über die Sandbahn, die Abstände wurden akribisch gemessen. Darum geht es im Boule nämlich: Die Spieler werfen hohle Metallkugeln möglichst dicht an eine kleine Holzkugel heran - je näher, desto sicherer die Punkte. Für die passende akustische Untermalung wurden französische Chansons aufgelegt, Stärkung gab es am Buffet mit Wein, Käse und Baguette. Dafür wird die Hohen Neuendorfer Stadtmeisterschaft über die Stadtgrenzen hinaus geschätzt. "Man kennt sich untereinander und die Stimmung ist klasse. Da rückt die sportliche Aspekt ein bisschen in den Hintergrund", so das Fazit der gut gelaunten Truppe der Boulefreunde Oranienburg. Auch die erst kürzlich gegründete Unternehmer-Gemeinschaft Hohen Neuendorf nutze die Gelegenheit, um sich in das gesellschaftliche Stadtleben einzubringen und neue Kontakte zu knüpfen. Etwas akribischer wurde der Sport dagegen von der Mannschaft des BSC Fortuna Glienicke, immerhin galt es, den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Fazit nach der ersten Runde der Vorentscheidung: "Wir sind mit unserer Leistung überhaupt nicht zufrieden, daran müssen wir arbeiten. Aber es kann nur noch besser werden." Die Gelegenheit hierzu wurde dem Trio jedoch von höheren Mächten verwehrt.

Zirka anderthalb Stunden nach Startschuss brachen Gewitter und Regen über die Boulefreunde herein, sodass in aller Eile sämtliche Zelte abgebaut und das Turnier ergebnislos abgebrochen werden musste. Die Spieler des gastgebenden sv electronic Hohen Neuendorf konnten die Situation mit Humor jedoch zu ihrem Vorteil nutzen: "Wir bleiben einfach so lange hier, bis alle anderen gegangen sind. Dann haben wir als letzte verbleibende Mannschaft auch irgendwie gewonnen!"