Neues Leben in altem Haus

Im Raum der "tanzenden Fenster": Das Gros der GeWi-Mitarbeiter war am Tag der offenen Tür in der neuen Geschäftsstelle der Gebäudewirtschaft, um die Besucher durchs Haus zu führen. Aber fürs MOZ-Foto nahmen sie sich Zeit

Erika Müller kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die Fürstenbergerin, Jahrgang 1940, war "als junge Frau sehr oft im Haus des Handwerks. Hier gab's ja jede Menge Dienstleister, vor allem tadellos arbeitende Schuhmacher", erinnerte sich die Rentnerin. Sie war Sonnabend eine von annähernd 300 Besuchern, die den vierstündigen Tag der offenen Tür nutzten, um die neue GeWi-Geschäftsstelle zu besichtigen. Während einer Führung mit Immobilienverwalterin Diana Drange erfuhr Erika Müller, dass das zweigeschossige denkmalgeschützte und barrierefreie Haus mit Fahrstuhl nach dem höchsten energetischen Standard saniert wurde.

"Die Architekten haben viel mit Tageslicht gearbeitet", lobte Diana Drange. Ihr und den Kollegen gefallen vor allem die "tanzenden Fenster", so haben sie sie getauft. Das sind jene schräg versetzten Lichtspender in unterschiedlichen Größen, die den Beratungsraum in der ersten Etage schmücken. Dieser ovale Saal mit 110 Plätzen ist - wie das Foyer darunter - angebaut und ein echter Hingucker im einstigen Handwerkerhof. Im Haus selbst wurden Kühlanlagen und Lichtbänder nach neuestem Standard eingebaut und allein 36 Kilometer Kabel verlegt. Kübel mit attraktiven Zimmerpflanzen schmücken die Räume. An den Wänden hängen Fotos von sanierten GeWi-Häusern im Extrem-Format. Großflächige Bilder des Eisenhüttenstädter freischaffenden Künstlers Matthias Steier begleiten in der ersten Etage den Besucher auf dem Weg zur Geschäftsführung.

Das Haus des Handwerks, von einem Architektenkollektiv um Herbert Härtel in den 1950er-Jahren erbaut, wurde für 5,5 Millionen Euro aufwendig saniert. Diese Zahl verriet GeWi-Geschäftsführer Oliver Funke und verkniff sich dabei die berühmte Bewegung zwischen Daumen und Zeigefinger. Ja, fügte er später an, der Denkmalschutz habe seinem Unternehmen eine Stange Geld kostet. "200 Holzfenster - um nur ein Beispiel zu nennen - wurden instand gesetzt. Alle Holztüren in den Büros erhielten einen Feuerschutz." Trotzdem wolle er der Denkmalpflege danken. "Wir haben vor und während der einjährigen Bauphase kreativ und produktiv gestritten - immer zu Gunsten dieses denkmalgeschützten Haus des Handwerks."

Funkes enge Begleiterin in der monatelangen Bauphase war Projektleiterin Grit Beyer. 5300 Quadratmeter betrage in der neuen Geschäftsstelle der GeWi die Nettofläche. "Davon werden zwei Drittel von der GeWi, der Rest von Mietern wie einem Friseur, dem Bewegungsstudio Feminin und einem Schuster genutzt. Demnächst zieht hier auch ein Pflegedienst ein."

Einer der ältesten Gäste am GeWi-Tag der offenen Tür war Herbert Härtel, von 1958 bis 1967 Stadtarchitekt in Eisenhüttenstadt und davor eben jener Architekt, der im Team das Haus konzipierte. Härtel und seine Gattin Ruth sind jetzt 89 Jahre alt, davon 64 Jahre verheiratet. "Eisenhüttenstadt war immer unser Lebensmittelpunkt und wird es bleiben, solange wir leben", meinte Ruth Härtel, die froh ist, "dass neben diesem Haus auch der 'Aktivist' so wunderbar saniert wurde." Herbert Härtel blickte weit zurück und berichtete, dass man damals "alles für die Menschen tun wollte. Dazu gehörte auch ein Anlaufpunkt für Dienstleistungen."

Mit einer Party für alle GeWi-Mitarbeiter und Partner der Gebäudewirtschaft GmbH ging der Sonnabend zu Ende. Mit dieser "Patty", wie der GeWi-Geschäftsführer launig sagte, "wollen wir auch den 32 Baufirmen danken, die hier eine Super-Arbeit leisteten." Sie alle sind in der Region - von Frankfurt bis Guben - angesiedelt. "Das viele Geld für die gelungene Sanierung bleibt also in Ost-Brandenburg", so Funke.

Die GeWi hat 7500 Wohnungen unter ihren Fittichen. Davon sind 5000 denkmalgeschützt.