Langer Sandstrand, herrlicher Ausblick

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591133/

Der feine Sand glüht in der Sonne, das klare Wasser sorgt dagegen für Erfrischung. An diesem warmen Nachmittag tummeln sich besonders viele Familien mit kleinen Kindern am Nordstrand des Werlsees. Stefanie und Marcel Cott aus Thüringen gönnen sich gerade ein Eis an der Strandbar, während ihr zehnjähriger Sohn im kühlen Nass herumtollt. "Wir machen seit zehn Jahren gerne in der Region Urlaub und kommen zum Baden fast immer hierher", sagt die Mutter. Mit seinem guten Sportangebot und dem flachen Einstieg ins Wasser sei der See sehr familienfreundlich, sind sich die Eltern einig.

Die Bezeichnung "Strand" hat sich die öffentliche Badestelle, die direkt an den Kletterwald Grünheide angrenzt, wirklich verdient. Über mehrere hundert Meter bietet fein zermahlener Sand viel Platz zum Liegen und Entspannen. Ringsherum spenden Robinien und Ahornbäume Schatten. Ein echter Hingucker ist eine Kiefer, deren Wurzeln elegant geschwungen aus dem Boden ragen. Auch aufgrund dieses Ausblicks kommt die Berlinerin Karin Heinrich im Sommer öfter ans nördliche Ufer des Werlsees. "Der ist einfach herrlich", schwärmt sie. Noch sei es hier auch nicht so voll. Im Hochsommer sind meist alle Parkmöglichkeiten belegt, weiß sie. Dabei stehen Badegästen drei öffentliche Parkplätze in unmittelbarer Nähe kostenlos zur Verfügung. Wer nicht nur zum Plantschen herkommen möchte, kann sich zuvor noch im angrenzenden Kletterwald austoben, der in den Ferien täglich geöffnet ist.

Immer wieder trauen sich mutige Schwimmer auch bis zur Liebesinsel, die inmitten des Sees thront. Allerdings sollte dabei auf Sportboote geachtet werden, die regelmäßig auf dem Gewässer fahren. Über einen Kanal ist der 1200 Meter lange und knapp 650 Meter breite Werlsee mit dem Petzsee verbunden. Boote können etwa beim Bootsverleih Grünheide ausgeliehen werden.

Wer etwas mehr Ruhe sucht, ist am Südstrand bestens aufgehoben, den ebenfalls heller Sand ziert. Hierher kommt ein älteres Ehepaar aus Erkner gerne. "Durch den Wald ringsum gibt es viele Schattenplätze", erklärt der Mann. Problematisch sei in diesem Jahr nur das viele Kraut auf dem Wasser. Der weiß-blühenden Wasserhahnenfuß sorge aber für klareres Wasser und halte Algen in Schach, teilte Thomas Frey, Sprecher des Landesumweltamts kürzlich auf MOZ-Nachfrage mit. Die kleinen Fische, die Besucher im Wasser beobachten können, und die Enten und Schwäne freut es, denn der Bewuchs ist laut Frey ein positives Zeichen für den ökologischen Zustand des Gewässers.

Familien finden am Südstrand zudem einen kleinen Kinderspielplatz vor. Dafür sind Hunde an beiden Badestellen verboten. Auch Umkleidemöglichkeiten sucht man vergebens, es gibt nur jeweils ein Toilettenhäuschen sowie etliche Mülleimer. Unbedingt einpacken sollten Badegäste jetzt gerade Mückenspray!