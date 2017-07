Unwetter beschäftigte Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) Das Unwetter, das am späteren Sonnabendnachmittag los legte, sorgte auch in der Region für manche Überflutung. Allein in Erkner musste die Feuerwehr zehn Einsätze bewältigen. Erst gegen 23 Uhr waren die Kameraden wieder zurück in der Wache, berichtete am Sonntag Wehrführer Ralf Stagneth. In der Unterführung am Bahnhof stand das Wasser bis zu 1,20 Meter hoch und musste abgepumpt werden, was viel Zeit in Anspruch nahm.