Straße und Keller unter Wasser

Beeskow/Storkow (MOZ) Das Unwetter vom Sonnabend ging auch an der Region nicht spurlos vorbei. Etwa zehn, fünfzehn Zentimeter hoch, so schätzt Stadtbrandmeister Alexander Voigt, stand das Wasser in der Bahnhofsstraße bei der alten Post - und schwappte über die Bordsteinkante. Die Feuerwehr wurde darüber um 17.40 Uhr von einem Anwohner in Kenntnis gesetzt. Mit einem Wagen rückten die Einsatzkräfte aus. "Wir haben dann die Gullys gezogen, damit das Wasser ablaufen kann", berichtet Alexander Voigt. Er klärt auf: Unter dem Gitterrost befindet sich ein Schmutzfänger, den das Wasser zunächst durchdringen muss, um in der Kanalisation zu landen - das braucht seine Zeit. Um das Prozedere zu beschleunigen, wurde der Behälter deswegen kurzzeitig entfernt. Etwa eine halbe Stunde später war der Einsatz wieder beendet.

Kommt es an der Stelle bei Starkregen gehäuft zu Problemen? Der Stadtbrandmeister ist unentschieden. "Früher ja, dann eine Zeitlang nicht und nun hatten wir dort bei den vergangenen zwei Mal Starkregen wieder Probleme."

Insgesamt 17 Mann der Feuerwehr aus Beeskow waren am Sonnabend mit drei Wagen im Einsatz. Neben der Bahnhofsstraße war Unterstützung in der Hannemannei und in Am Graben gefragt. In beiden Straßen waren Keller vollgelaufen.

Mit einem vollgelaufenen Keller hatten auch sechs Einsatzkräfte der Wehr in Neubrück zu kämpfen - in Müllrose. Dorthin wurden sie auch wegen ihrer leistungsfähigen Pumpe zur "überörtlichen Hilfeleistung" gerufen, teilt Frank Nagel mit, Gemeindewehrführer von Rietz-Neuendorf.

In Storkow musste die Ortswehr von Philadelphia ausrücken. Grund für den Einsatz war ein brennende Eiche, in die der Blitz eingeschlagen hatte. Gegen 20.15 Uhr wurde die Feuerwehr von einem Spaziergänger informiert. "Das Problem war, dass der Baum hohl war und deswegen wie ein Kamin funktionierte", erklärt Stadtwehrführer Frank Ebert. "In sieben Meter Höhe wurden die Flammen gelöscht." Acht Einsatzkräfte waren damit rund anderthalb Stunden beschäftigt. In Tauche, Friedland und Lieberose gab es keine Alarmierungen.