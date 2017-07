Regengüsse beenden Kremmener Benefiz für Leegebruch

artikel-ansicht/dg/0/

"Eigentlich hat es Leegebruch doppelt getroffen", bemerkte Landtagsmitglied Frank Bommert (CDU) mit Bedauern. Am Sonnabend hatte er auf dem Spargelhof Kremmen - nach gemeinsamen Überlegungen mit Geschäftsführer Malte Voigts und Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) - ein Benefizkonzert für die Leegebrucher initiiert.

Geplant war trotz der nur kurzen Vorbereitungszeit einiges: ein fünfstündiges Festprogramm mit mehreren Bandauftritten, Versteigerungen von Bildern und Fotografien regionaler Künstler, eine Tombola, Verkauf von Kuchen, Bratwürsten und Bier für den guten Zweck.

Das Wetter machte aber einen Strich durch die Partyplanung - nach nur zweieinhalb Stunden leitete heftiger Regen das vorzeitige Ende der Veranstaltung ein. Wasser war durch die Planen an der Bühne gedrungen, was zu Technikproblemen führte. Das Benefizkonzert musste abgebrochen werden, obwohl erst die Hälfte der Bands aufgetreten war. Zuflucht ins Trockene suchten die Besucher im Restaurant "LandWirt", in dem dann auch die vorgezogene Tombola-Verlosung stattfand. Das war organisatorisch herausfordernd, konnte der Raum wegen einer anstehenden Hochzeitsgesellschaft nur eine gewisse Zeit genutzt werden.

Die gute Stimmung der Anwesenden trotzte all diesen Widrigkeiten, die Tombola mit Preisen wie einem Friseurbesuch, Freikarten für ein Hertha-Spiel gegen Liverpool oder dem Hauptpreis einer Reise nach Warnemünde wurde mit viel Freude verfolgt. "Ich finde das hier super, es ist eine verdammt persönliche Art, sich zu engagieren. Das Motto ,Wir helfen uns selber' ist klasse", sagte die Berlinerin Sonja Brotbeck, die gleich zwölf Lose gekauft hatte und fünf Preise ergatterte.

Auch Norbert Schirmer hatte Loserfolg. Der Leegebrucher gewann eine Fotografie von Bettina Abendroth. Schon zuvor hatte er ein Bild eines regionalen Künstlers gekauft. "Es hat mir so gut gefallen und außerdem muss ich das doch für meinen Kumpel machen. Bei mir ist ja bloß der Keller abgesoffen, ihn hat es richtig getroffen", erzählte er. Sein Kumpel ist Herbert Zolchow. Vorn sei das Wasser rein- und hinten wieder rausgeflossen, erst jetzt kann Zolchow wieder in seinem Haus übernachten. "Am Anfang habe ich noch versucht, das Wasser mit einem Lappen aufzuwischen. Aber dann habe ich das aufgegeben", erinnert er sich an den Jahrhundertregen. Auf die Hilfe seiner Freunde kann er sich verlassen. Das gibt ihm auch Kraft trotz der düsteren Aussichten. Wie bei so vielen greift bei ihm der Versicherungsschutz nicht - er hat keinen für Elementarschaden abgeschlossen -, die Feuchtigkeit steigt die Hauswände hoch, Einrichtungsgegenstände sind kaputt, der Schaden geht in die Tausende. "Das wird noch Jahre dauern, bis alles wieder gut ist", schätzte er.

Zusammenhalt, das haben auch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Leegebruch erfahren. Mit allen 33 aktiven Mitgliedern waren sie über Tage im Kampf gegen die Wassermassen engagiert - und wurden von den Anwohnern vor Ort unterstützt. "Was uns sehr bewegt hat, ist die Hilfsbereitschaft der Bürger, wie sie die Feuerwehr versorgt haben. Sie haben uns Schnitzel gebraten oder mit uns gegrillt. Bei einer spontanen Aktion haben uns mehr als 200 Leute beim Füllen von Sandsäcken geholfen", erzählte Gemeindewehrführer Sebastian Hentschel. Nur dadurch, dass einige Arbeitgeber den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten freigegeben hatten, war ihr unermüdlicher Einsatz rund um die Uhr möglich. Für diesen erhielten sie am Sonnabend neben einer Dankesrede von Frank Bommert auch zwei Freikarten für ein Herthaspiel. Ein längerer Aufenthalt auf dem Spargelhof war für Hentschel aber nicht drin. Alle Einsatzkräfte wurden zur Wache gerufen: Hochwassereinsatz in der Birkenallee in Leegebruch.

Trotz des verkürzten Festes kamen 3 333 Euro an Spenden für die Leegebrucher zusammen, teilte Bommert am Sonntag mit.