Straßen und Keller unter Wasser

Eisenhüttenstadt/Neuzelle (MOZ) Im Landkreis Oder-Spree hatten sich Wassergrundstücke am Wochenende rasant vermehrt. Schuld war der Starkregen, der vor allem am Sonnabend herunterkam, als abends ein Gewitter über das Land zog. Es gab überschwemmte Grundstücke und vollgelaufene Keller. "Das meiste kam gegen 18.20 oder 18.30 Uhr runter", sagt Sven Koch, stellvertretender Wehrleiter in Eisenhüttenstadt, der mit seinen Kollegen schon bald darauf im Einsatz war. Sowohl in der Cottbuser und der Beeskower Straße als auch in der Karl-Marx-Straße wurden überschwemmte Straßen abgepumpt. "Das passiert immer wieder an den gleichen Stellen", so Koch. Gullys wurden geöffnet und das Wasser abgepumpt.

Vollgelaufen: Die Cottbuser Straße war am Sonnabend abschnittsweise zu einem See geworden.

Teilweise waren die Autos zuvor über Fußwege gefahren. Bis in die Abendstunden hatte es laut Koch zumindest in Eisenhüttenstadt noch keine Einsätze wegen vollgelaufener Keller gegeben. Dafür seien die Feuerwehrleute in den umliegenden Ämtern deshalb ausgerückt, weiß er.

In Neuzelle waren ebenfalls Überschwemmungen zu verzeichnen. Die kleine Dorche wurde nicht nur zum reißenden Bach, sondern lief auch über. Das Wasser suchte sich seinen Weg in Grundstücke entlang des Klosterteiches. Und aus einem Gully an der im Vorjahr neu gebauten Dorchebrücke sprudelte es nur so heraus. Nach Angaben der Bewohner soll es sehr gestunken haben. Fäkalien wurden vermutet.

Insgesamt spricht die Leitstelle Oderland in Frankfurt von 200 Einsätzen wegen des Gewitters in den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland sowie in Frankfurt. Schwerpunkt sei Neuenhagen gewesen.

Im Amt Brieskow-Finkenheerd waren in den Abendstunden des Sonnabends laut Amtsdirektor Danny Busse ebenfalls Feuerwehren im Einsatz. Und auch im Schlaubetal gab es Einsätze - vor allem wegen vollgelaufener Keller. In Müllrose half beispielsweise sogar die Ortswehr Neubrück aus der Gemeinde Rietz-Neuendorf aus.