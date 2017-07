Granseer Fallschirmspringer rücken Sport in den Fokus

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (ris) Das 25-jährige Bestehen der Fallschirmsportgemeinschaft (FSG) Berlin/Gransee ist mit einem großen Sprungwochenende gefeiert worden. Allerdings bremsten die Gewitterschauer die Fallschirmspringer an beiden Tagen immer wieder aus.

Gefragt waren zwar vor allem Tandemsprünge, die der Flugplatzbetreiber "GoJump" ohnehin von März bis Oktober anbietet, aber auch Fallschirmsportler aus dem In- und Ausland waren der Einladung zum Vereinsjubiläum gefolgt. Nga Dieu und Jan Hempel von der GoJump GmbH, die das Unternehmen Anfang des Jahres vom bisherigen Betreiber Mike Vetter übernommen hatten, kündigten eine engere Zusammenarbeit mit dem Verein an, um den Fallschirmsport nachhaltig zu fördern. Auch der Verein selbst hat sich jüngst mit einem neuen Vorstand anders aufgestellt. Vorstandschef Mark Krusic und sein Stellvertreter Hartmut Pforr suchen nun verstärkt den Dialog mit den Anrainergemeinden. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Beschwerden wegen der Lärmbelästigung. Die neuen Flugplatzbetreiber setzen jetzt ein leiseres Flugzeug ein. Auch wenn dieses deutlich teurer sei, sagte Jan Hempel.