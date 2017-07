Großes Interesse an Brauhausstiftung

artikel-ansicht/dg/0/

Himmelpfort (mug) Mit Riesenseifenblasen und Baumklettern: Das traditionelle Himmelpforter Klostergeflüster fand am vergangenen Wochenende statt. Hunderte Besucher folgten der Einladung an den Haussee, wo sie ein abwechslungsreiches Programm erwartete.

Gleich vor dem Haupteingang hatte sich Anke Dworek am Sonnabend mit ihrem Informationsstand zum Thema "Wiederaufbau des Brauhauses" postiert. Ein recht guter Platz, denn auf Schritt und Tritt blieben Neugierige bei ihr stehen. "Wie ist der Stand der Dinge?", "Wie können wir Sie unterstützen?", "Wie sind die Pläne?" - Fragen über Fragen musste die stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung Kulturerbe Himmelpfort beantworten.Die Stiftung war im Januar 2016 mit dem Ziel gegründet hatte, das abgebrannte Brauhaus wieder mit Leben zu füllen.

Der Zerfall sei traurig anzusehen gewesen, sagte ein Mann, der sich als Neu-Himmelpforter vorstellte. Ob es denn einen Fertigstellungstermin gebe, wollte er wissen. Doch da musste Dworek ihn enttäuschen. "Ein genaues Datum haben wir nicht. Aber am 10. September wollen wir Richtfest feiern", sagte sie. In den kommenden Tagen würden drei Dachbinder angebracht. "Dann sieht man, dass es wirklich vorwärts geht."

Was aus dem Haus, das einst zum Zisterzienserkloster Himmelpfort gehörte, werden solle, wollte der Neu-Himmelpforter noch wissen. "Ein Ort für Kultur, Musik und Kunst", erklärte Dworek. "Da bleibt zwar noch viel zu tun, aber wir sind optimistisch." Das Bauvorhaben war natürlich nicht das einzige Thema beim Klostergeflüster. Das gesellige Dorffest wartete mit reichlich Programm auf. Die Spielleute Erdenmut um Herbert Brauer sorgten mit Dudelsack und Pauke für mittelalterliche Klänge auf der Wiese. Verschiedene Zelte waren aufgebaut - in einem gab es Schattentheater, in einem anderen konnten die Besucher Musikinstrumente selbst bauen. Und im Zelt von Ulrike Speyerer und Josefine Sindern wurde Papier geschröpft. "Dafür benötigen wir einen Schöpfrahmen, eine Pulpe aus Fasern und eine Walze", erklärte Ulrike Speyerer, die den Bastelkurs auch während der Sommerferien in Himmelpfort anbietet.

Kunsthandwerk und antike Unikate standen zum Verkauf, an Waffel-, Grill- und Langosständen konnte sich satt gegessen werden. Weitere Programmpunkte waren eine Feuershow, Swing-Musik mit dem Temmingberg-Duo, ein Live-Hörspiel in der Klosterruine, ein Chor-Konzert der Havellerchen, und wer wollte, konnte mit dem historischen Kaffenkahn übers Wasser schippern. Organisatorisch vorbereitet wurde das Fest auch in diesem Jahr wieder von Ilja Rudat und Matthias Paul vom Himmelpfort Weihnachtshaus.